Alaplı'da ' Gençlik Haftası'nda bisiklet turu yapıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri devam ediyor.

Zonguldak'ın Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinliklerini düzenledi. Etkinlikler kapsamında gençler ve Sahil Meydanı'ndaki Atatürk anıt önünde Etkinlikler kapsamında Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Can tarafından Anıt önünde bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk sunuldu. Söz konusu Gençlik Haftası programına vatandaşlar ve gençlik Merkezi çalışanları da katıldı.

Atatürk Heykeli'ne çelen sunulmasının ardından Alaplı Gençlik Haftası bisiklet turu yapıldı. Spor salonu önünde başlayan tur, çay boyu devam etti. Tur gençlik merkezinde sona erdi.

Alaplı Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Küçük ise etkinliklerin 21 Mayıs'a kadar süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi ve halkımızı spor ile buluşturacak bilek güreşi, atletizm, masa tenisi, futbol, futsal, dart, bocce, voleybol turnuvaları ve bisiklet turu gibi birçok etkinlik planladık. Amacımız milli ve manevi duyguları güçlü, sağlıklı bir nesil yetiştirmek.