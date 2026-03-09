Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda iki takım da önemli fırsatlar yakalamasına rağmen gol atamadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine açtığı ortaya gelişine vuran Mounie'nin sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.
31. dakikada ceza sahası içinde Hwang'ın sert şutu savunma çarpıp kornere gitti.
39. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası arka direğe açtığı ortaya Meschack, Ümit Akdağ'a indirdi. Ümit'in şutunu kaleci Velho iki hamlede kontrol etti.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Esat Sancaktar, Mert Bulut
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Meschack, Hwang, Mounie
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Duarte, Hagi, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Traore, Göktan Gürpüz, Varesanovic, Metehan Mimaroğlu, Koita
Yedekler: Erhan Ertürk, Onyekuru, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Hanousek, Niang, Diabate, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm, Cihan Çanak
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kartlar: Mounie (Alanyaspor), Koita (Gençlerbirliği) - ANTALYA