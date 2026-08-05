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Alanyaspor Palandöken Kampını Tamamladı

Alanyaspor Palandöken Kampını Tamamladı
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Corendon Alanyaspor, Erzurum Palandöken'deki yüksek irtifa kampını son antrenmanla bitirdi. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan idmanda ısınma ve pas çalışmaları yapıldı. Takım, hazırlıklara Cuma günü Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı son antrenman ile tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, kamp programı kapsamında sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından futbolcular, top kapma ve dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Cuma günü Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapacağı antrenman ile devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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