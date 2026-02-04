Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor
Türkiye Kupası'nda oynanan Boluspor-Alanyaspor maçında dikkat çeken bir an yaşandı. Konuk taraftarlara ayrılan bölümde Alanyaspor'u destekleyen bir kişinin olduğu görüldü. Alanyaspor formasını giyen genç kadın, 700 kilometre yol giderek takımını tek başına destekledi.
- Corendon Alanyaspor, Boluspor'u Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında 4-0 yendi.
- Alanyaspor'un gollerini Ianis Hagi 47 ve 58. dakikalarda, Steve Mounie 60 ve 68. dakikalarda attı.
- Alanyaspor'lu bir kadın taraftar, Alanya'dan 700 kilometre yol giderek takımını tek başına destekledi.
Türkiye Kupası'nda A Grubu 3. hafta maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Bolu'da oynanan mücadeleyi Corendon Alanyaspor, 4-0'lık skorla kazandı.
ALANYA 21 DAKİKADA 4 GOL ATTI
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri47 ve 58. dakikada Ianis Hagi, 60 ve 68. dakikada Steve Mounie kaydetti.
700 KM YOL GİTTİ, TAKIMINI TEK BAŞINA DESTEKLEDİ
Karşılaşmada tribünlerin ekrana geldiği anlardan dikkat çeken bir an yaşandı. Konuk takım taraftarları için ayrılan tribünde sadece bir Alanyaspor taraftarının olduğu görüldü. Genç bir kadın, Alanya'dan 700 kilometre yol gelerek tribündeki yerini aldı. Formasını giyen ve atkısını da alan kadın, takımını tek başına destekledi ve atılan gollerde büyük sevinç yaşadı.