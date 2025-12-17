Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 1-0 kazandı.

TEK GOL GÜNAY GÜVENÇ'TEN

Konuk ekip Alanyaspor'a Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golü 17. dakikada milli futbolcu Güven Yalçın kaydetti.

ALANYASPOR 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, grup aşamasına 3 puanla başladı. Ligde zirveyi kovalayan Trabzonspor ise ilk maçından puansız ayrıldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.