Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Alanyaspor, 1-0 kazandı.
TEK GOL GÜNAY GÜVENÇ'TEN
ALANYASPOR 3 PUANLA BAŞLADI
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, grup aşamasına 3 puanla başladı. Ligde zirveyi kovalayan Trabzonspor ise ilk maçından puansız ayrıldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.