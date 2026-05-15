Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, sezonu değerlendirdi Açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, bu sezon geride kalan yıllara göre daha başarılı bir grafik çizdiklerini belirterek, "Hiç küme düşme hattına yaklaşmadık, son 3 sıraya gelmedik. Küme düşme potasıyla her zaman en az 5 puan fark vardı." dedi.

Pereira, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun genel gidişatı, kadro yapılanması ve karşılaştıkları zorlukları değerlendirdi.

Sezonun bitimine bir hafta kala ligde kalmayı garantileyerek temel amaçlarına ulaştıklarını belirten Pereira, "Kendime belirlediğim bir hedef vardı. Geçen sezona göre daha iyi bir sezon çıkarmaktı. Buna da ulaşıyoruz." dedi.

Geçen sezonlara göre daha başarılı bir grafik çizdiklerini anlatan Pereira, "Hiç küme düşme hattına yaklaşmadık, son 3 sıraya gelmedik. Küme düşme potasıyla her zaman en az 5 puan fark vardı. Daha iyi olabilirdik. Geçen yıllara göre daha iyi bir sezon dememin sebebi ise sürekli küme hattından uzak durmamız, iyi futbol oynamamız, iyi bir oyun göstermemiz ve insanların da bununla ilgili konuşması." ifadelerini kullandı.

"Savunmada son 10 yılın en iyi ikinci performansı"

Her hafta hem kendisi hem de takımı için yeni hedefler belirlediğini dile getiren Pereira, savunma disiplinine vurgu yaptı.

Şu anki hedefinin 40 puana ulaşmak olduğuna işaret eden Pereira, "Alanyaspor'un son 10 yılına baktığımızda, savunma anlamında en iyi ikinci performansa sahibiz. Bu, bizim için önemli bir başarı. Hücum gücü konusunda da en kötülerinden biriyiz. Son maçta bunu biraz değiştirebiliriz. Savunma başarımızı ise son maçta da sürdürmek istiyoruz. Gol yemezsek, kalemizi gole kapatırsak en az bir puan alırız ve sezon sonunda bu puanların önemi daha iyi anlaşılıyor." diye konuştu.

"Oyuncu geliştirip satmak bir hedef"

Pereira, oyuncuların bireysel gelişimlerine de değinerek, Florent Hadergjonaj ve Güven Yalçın'ın kariyerlerinin en iyi dönemlerini geçirdiğini, Ruan, İbrahim Kaya, İzzet Çelik, Maestro, Ogundu ve Ümit Akdağ gibi gençlerin de takıma önemli katkı sağladığını kaydetti.

Oyuncularının gelişim göstermesi ve hedeflerine ulaşmasının takımı canlı ve hazır tuttuğunu dile getiren Pereira, "Örneğin Ogundu, alt ligde düşen bir takımdan bize geldi. İyi işler yaptı ve iyi paraya satıldı. Böyle baktığınızda kulüp, ben ve ekibim için oyuncuları geliştirip satmak bizim için bir hedef olarak görülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Pereira, takıma geldikten sonra hedef ve projelerini hayata geçirmeye çalıştığını ancak zaman zaman yaşanan sakatlıklar, Afrika Uluslar Kupası ve cezalar nedeniyle performanslarında dalgalanmaların olduğunu vurguladı.

Takıma oynattığı oyun şablonundan bahseden Pereira, şöyle konuştu:

"Bu, zaman alan bir şey, kolay bir şey değil. Önce savunma hattı ile işe başladık. Sonra orta saha bloğuna bağladık ardından kanat, santrfor oyuncuların ne yaptığını konuştuk. Bu, hafta hafta çalıştığımız bir şeydi. Bunu da sezon içinden çok, kampta fırsatlar bularak yapabiliyorsunuz. O yüzden sezonda çalışmaya vaktiniz olmuyor. Bazen inişler, çıkışlar oluyor ama bir konuda şanslıyım. Kulüp bana sabretti ve bu süreyi verdi."

Pereira, sezon başında zorlu bir fikstürle yola koyulduklarını aktararak, sezon içinde de kadro sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

Ceza alan 4 oyuncunun yanı sıra 3 futbolcunun da Afrika Uluslar Kupası'na gittiğini hatırlatan Pereira, diğer isimlerin de çok çalışarak takımı canlı tuttuğunu söyledi.

Beraberliklerle ilgili "inanç" vurgusu yapan Pereira, Çaykur Rizespor ve Samsunspor maçlarında son dakika golleriyle aldıkları puanların şans değil, son ana kadar mücadele etme azminin sonucu olduğunu sözlerine ekledi.