Haberler

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: "Önemli bir galibiyet aldık"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: 'Önemli bir galibiyet aldık'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Joao Pereira, maç sonrasında oyuncularını tebrik ederek, ligdeki üçüncü sıradaki rakipleri karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Haftaya zor bir maçın kendilerini beklediğini de vurguladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı oynadık. Ligde üçüncü sırada olan, bugüne kadar hiç mağlubiyet yaşamamış bir takımdı. Onların çok farklı ama bir o kadar da etkili bir oyun anlayışı var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu. Pereira, "Önemli bir galibiyetti. Kendi sahamızda oynadığımız ve kazandığımız ikinci maç oldu. Bu bizim için gerçekten önemliydi çünkü puanlar toplamak çok değerliydi. Daha önce çok iyi oynadığımız maçlar olmuştu ama kazanamamıştık, 3 puan alamamıştık. Bu maçta bunu başardık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü geçen hafta, Gençlerbirliği maçından sonra iyi bir reaksiyon gösterdiler, iyi bir cevap verdiler. O maçtan sonra açıkçası mutlu değildim. Bunu maçın sonucuyla ilgili söylemiyorum; sonucu tabii ki biz her zaman kontrol edemeyiz ama sahada yaptıklarımızdan dolayı memnun değildim. Bugün farklıydı. Bunu sadece kazandığımız için söylemiyorum. Daha önce de birçok kez belirttim, ben değerlendirmemi sadece maçın sonucuna göre yapmıyorum" diye konuştu.

"Haftaya çok zor bir maç bizi bekliyor"

Gelecek hafta zor bir deplasmana gideceklerini söyleyen Pereira, "Burada yardımcılarımı da tebrik etmek istiyorum çünkü devre arasında maçı çok iyi analiz edip bana doğru tavsiyeler verdiler. Devre arasında birkaç küçük düzeltme yaptık ve ikinci yarıda o değişikliklerle Göztepe'ye gol pozisyonu vermedik. Aksine biz 3-4 net gol pozisyonuna girdik. Sonuç olarak bizim için iyi bir maçtı. Yarın dinleneceğiz, oyuncular da aileleriyle zaman geçirecek. Ancak haftaya yine çok zor bir maç bizi bekliyor. Son maçlarını kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Aynı şekilde odaklanmaya devam edip, hafta içinde iyi çalışarak bu çizgimizi sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Tur otobüsü şarampole yuvarlandı! Bilanço ağır

Tur otobüsü şarampole yuvarlandı! Bilanço ağır
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap

Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.