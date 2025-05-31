Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-0 yenerek sezonu galibiyetle kapattı. Alanyaspor'un gollerini Enes Keskin ve Arda Usluoğlu attı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada sol kanattan Janvier'in ortasında penaltı noktası üzerinde Arda Usluoğlu'nun kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'ın sağından filelere gitti. 2-0

81. dakikada Bekir Böke'nin ceza sahası yayından sert şutunda top yandan auta çıktı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Mert Bulut

Alanyaspor: Yusuf Karagöz (Mert Furkan Bayram dk. 87), Batuhan Yavuz, Aliti (Umut Toy dk. 87), Balkovec, Enes Keskin (Hadergjonaj dk. 77), Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Vilhena, (Hwang dk. 67), Arda Usluoğlu (Yusuf Can Kandemir dk. 87)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İslam Aydın, Muhammet Apaydın, Ekin Çiftçi

Teknik Direktör: Joao Pereira

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Charisis, Ziya Erdal (Mehmet Talha Şeker dk. 83), Bekir Böke (Menig dk. 83), Oğuzhan Aksoy (Pritchard dk. 46), Simic (Rodrigues dk. 69), Koita (Emrah Başsan dk. 46)

Yedekler: Serkan Kaan Sarman, Arda Erdursun, Emre Gökay, Tolga Ciğerci

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Enes Keskin (dk. 33), Arda Usluoğlu (dk. 66) (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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