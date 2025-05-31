Alanyaspor, Sivasspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Alanyaspor, Sivasspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, Sivasspor'u konuk etti. İlk yarıda Alanyaspor'un Enes Keskin'in 33. dakikada attığı golle 1-0'lık üstünlük sağladı. Maçta dikkat çeken anlar arasında Janvier'in üst direkte dönen vuruşu yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Janvier'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üst direkte döndü.

33. dakikada Balkovec'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Enes Keskin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

37. dakikada Makouta'nın ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Hakemler: Kadir Sağlam,Kemal Elmas,Mert Bulut

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Aliti, Balkovec, Enes Keskin, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Vilhena, Arda Usluoğlu

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mert Furkan Bayram, Umut Toy, İslam Aydın, Hwang, Muhammet Apaydın, Yusuf Can Kandemir, Ekin Çiftçi, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Joao Pereira

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Charisis, Ziya Erdal, Bekir Böke, Oğuzhan Aksoy, Simic, Koita

Yedekler: Serkan Kaan Sarman, Arda Erdursun, Pritchard, Menig, Emrah Başsan, Emre Gökay, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Mehmet Talha Şeker

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Enes Keskin (dk. 33) (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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