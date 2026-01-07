Haberler

Futbol: Hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Romanya Birinci Futbol Ligi takımı Metaloglobus Bükreş'i 2-0 yenerek güçlü bir performans sergiledi.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilli ekip, Metaloglobus Bükreş ile Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı.

Alanyaspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren hazırlık maçının 56. dakikasında Hagi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Antalya ekibi, 77. dakikada Yusuf Can Karademir'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Alanyaspor maçı 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
