Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Goller Hwang ve Güven Yalçın'dan geldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda top ağlara gitti. 2-0
82. dakikada merkezden gelişen atakta Balkovec'in uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu son anda kornere çeldi.
88. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahasına giren Ruan'un şutunu kaleci Grbic kurtardı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Ruan Batuhan Yavuz dk. 90+3) Efecan Karaca (Ogundu dk. 68) Hwang (Baran Moğultay dk. 84) Güven Yalçın (Hagi dk. 68)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Victor, Mehmet Öz, Hüseyin Şen, Yusuf Can Kandemir
Teknik Direktör: Joao Pereira
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio (Burhan Ersoy dk. 87) Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho (Barış Kalaycı dk. 82) Kranevitter, Marius Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana (Gray dk. 87)
Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Muhammed Kadıoğlu, Alper Emre Demirkol, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Goller: Hwang (dk. 13), Güven Yalçın (dk. 58) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Hwang, Ruan (Alanyaspor), Esgaio (Fatih Karagümrük) - ANTALYA