Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Goller Hwang ve Güven Yalçın'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda top ağlara gitti. 2-0

82. dakikada merkezden gelişen atakta Balkovec'in uzaktan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu son anda kornere çeldi.

88. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahasına giren Ruan'un şutunu kaleci Grbic kurtardı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Ruan Batuhan Yavuz dk. 90+3) Efecan Karaca (Ogundu dk. 68) Hwang (Baran Moğultay dk. 84) Güven Yalçın (Hagi dk. 68)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Victor, Mehmet Öz, Hüseyin Şen, Yusuf Can Kandemir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio (Burhan Ersoy dk. 87) Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho (Barış Kalaycı dk. 82) Kranevitter, Marius Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana (Gray dk. 87)

Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Muhammed Kadıoğlu, Alper Emre Demirkol, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Goller: Hwang (dk. 13), Güven Yalçın (dk. 58) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Hwang, Ruan (Alanyaspor), Esgaio (Fatih Karagümrük) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title