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Corendon Alanyaspor, Paulo Victor ile yeni sözleşme imzaladı

Corendon Alanyaspor, Paulo Victor ile yeni sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren Brezilyalı kalecisi Paulo Victor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Victor, takımda kalan tek isim olurken, diğer 5 oyuncuya veda edildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren kaleci Paulo Victor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi ilk imzayı iç transferde kaleci Paulo Victor'a attırdı. Brezilyalı kaleci Paulo Victor, 30 Haziran 2026 itibarıyla sözleşmesi sona eren 6 oyuncu arasında takımda kalan tek isim oldu. Akdeniz ekibi, Paulo Victor ile yapılan yeni sözleşmeyi sanal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatılmıştır. Victor'a yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.

Öte yandan Alanyaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren Efecan Karaca, Steve Mounie, Nicolas Janvier, Baran Moğultay ve Ertuğrul Taşkıran için ise veda mesajı yayımladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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