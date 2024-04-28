Alanyaspor İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Alanyaspor, mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in ortasında savunmadan seken topa Oğuz Aydın'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
8. dakikada Hadergjonaj'ın pasıyla hareketlenen Janvier'in ceza saha dışından yerden şutunda top filelerle buluştu. 2-0
28. dakikada ceza sahası içinde Janvier'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Arda'nın üzerinden ağlara gitti. 3-0
34. dakikada Jackson'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Fer, Novais, Sisto, Fatih Aksoy, Augusto, Eduardo, Anderson, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Mehmet Yeşil, Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Mamadou, Vefa Temel, Duhaney, Jachson, Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Murat Eser, Mücahit Serbest, Emir Vuruşaner, Özcan Şahan, Yasin Polat, Tunahan Şamdanlı, Demir Mermerci, Baran Vardar, Traore, Eren Arda Şan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Oğuz Aydın (dk. 2), Janvier (dk. 8 ve 28) (Alanyaspor)
Sarı kart: Furkan Bayır (Alanyaspor) - ANTALYA