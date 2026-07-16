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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
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Trendyol Süper Lig ekibi Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya temsilcisi FC Tikves 1930 Kavadarci ile 2-2 berabere kaldı. Maçta karşılıklı gollerle eşitlik bozulmadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'dan FC Tikves 1930 Kavadarci takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor, Burdur MAKÜ Stadyumu'nda Tikves takımıyla karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı Spasov ve penaltıdan Hadergjonaj'ın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Tikves takımının ve kendisinin ikinci golünü atan Spasov'a Alanyaspor, Duarte ile cevap verdi.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
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