Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyasapor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyasapor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise U19 takımı ile antrenman maçı gerçekleştirdi. Yarını izinli geçirecek olan Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.