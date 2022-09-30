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Alanyaspor, Giresunspor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Alanyaspor, Giresunspor hazırlıklarını sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Giresunspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Giresunspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde ısınma çalışmaları ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışması ve turnuvayla sona erdi. Taraftarlara açık olan antrenmanı izleyenler tezahürat ve meşalelerle takıma destek verdi.

2 Ekim Pazar günü Kırbıyık Holding stadında 14.30'da oynanacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılığını Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Francesco Farioli Giresunspor Spor Haberler

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