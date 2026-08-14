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Alanyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

İki grup halinde top kapma çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, idmanı dar alar oyunuyla bitirdi.

Kaynak: AA
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