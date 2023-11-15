Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanla takım, pas çalışmaları ve dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncu-yeşilli takım, antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.