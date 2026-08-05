Alanyaspor, Erzurum Kampını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki kampını son antrenmanla bitirdi. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmanda ısınma, top kapma ve dar alan çalışmaları yapıldı; ekip, cuma günü Alanya'da hazırlıklara devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki kampını son antrenmanla tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekibin Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanı, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı.
Akdeniz temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına cuma günü Alanya'daki Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA