Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
Yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Alanyaspor, Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde sabah idmanı gerçekleştirdi. Isınma çalışmaları ile başlayan yeşil-turunculu ekip pas ve taktik çalışmaları ile antrenmanı tamamladı. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / Spor