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Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Alanyaspor, Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde sabah idmanı gerçekleştirdi. Isınma çalışmaları ile başlayan yeşil-turunculu ekip pas ve taktik çalışmaları ile antrenmanı tamamladı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Francesco Farioli Erciyes Spor Haberler

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