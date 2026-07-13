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Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Burdur'daki kampında iki gruplu antrenman yaparken, ikinci grup oyunculara MAKÜ'de izokinetik kuvvet testi uygulandı. Testlerle kuvvet seviyeleri ve yaralanma riskleri ölçüldü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kamp yaptığı Burdur'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda, birinci grupta yer alan oyuncular sahada, dayanıklılık ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

İkinci gruptaki futbolculara ise Sport R&D ekibi tarafından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde, Atletik Performans Antrenörü Ali Can Sümbül eşliğinde izokinetik kuvvet testi uygulandı.

Yapılan testler sonucunda sporcuların kuvvet seviyeleri, bacak kuvvet asimetrisi ve yaralanma riskleri hakkında veriler elde edildi.

Akdeniz temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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