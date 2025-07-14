Alanyaspor, Borussia Dortmund'dan Baran Moğultay'ı Kiraladı

Alanyaspor, Borussia Dortmund'dan Baran Moğultay'ı Kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Alanyaspor, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinde Alanyaspor, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un oyuncusu Baran Moğultay'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Corendon Alanyaspor kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Almanya doğumlu olan Moğultay, futbola MSV Duisburg altyapısında başladıktan sonra Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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