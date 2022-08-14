Alanyaspor Beşiktaş maçının VAR'ı Koray Gençerler Beşiktaş'ın bugün deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu. Beşiktaş'ın bugün deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördündü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Gençerler'e AVAR olarak Alper Ulusoy eşlik edecek. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Koray Gençerler Beşiktaş Spor Haberler

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