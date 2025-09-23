Haberler

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Galatasaray Maçı Öncesi Açıklama

Corendon Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray maçıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Takımının her maça puan almak için çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, büyük takımlardan puan almanın hedefleri olduğunu belirtti. Ayrıca taraftarlara Alanyaspor ürünleriyle stadyuma gelmeleri çağrısında bulundu.

CORENDON Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Her takım rakibi yenmeye çıkar. Büyük takımlardan puan almak en büyük hedefimiz. Onun için Galatasaray maçı bizim için çok önemli" dedi.

Corendon Alanyaspor, 26 Eylül Cuma günü Oba Stadı'nda saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç öncesi kulüp tesislerinde Başkan Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Her maça galibiyet için çıktıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Beşiktaş ile oynadık. Arkasından Fenerbahçe ile oynadık. Şimdi Galatasaray ile oynayacağız. Burada bazı densizler, ahlaksızlar ve çapsızlar işte, 'Vay efendim, Galatasaray'a maçı verdi. Vay efendim, Fenerbahçe'ye maçı verdiler. Vay ona böyle oynuyorlar.' Bu ne kardeşim ya? Çok karaktersiz ve çapsızca açıklamaları da ben dikkate almıyorum. Biz sadece işimize bakarız. Biz Alanyaspor'uz. Her takım rakibi yenmeye çıkar. Anadolu takımlarının hepsi de biz de öyleyiz. Büyük takımlardan puan almak en büyük hedefimiz. Orada kimin şampiyon olduğu, kimin ne yaptığı, kimin lider olduğu bizi hiç ilgilendirmez. Biz canız, canana bakmayız. Onun için biz önce kendimiz ne yapacağız ona bakarız" dedi.

Her takımdan puan almak için canla başla mücadele ettiklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, "Kimse bizi, hiçbiri ilgilendirmiyor. Her takım da öyle düşünür. Onun için Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Lütfen tuttuğunuz takımın taraftarlığını yapmaya oraya gelmeyin. Herkes üzerine Alanyaspor formasıyla gelsin. Alanyaspor ürünüyle gelsin. Bakın bizim şehrimizde bu büyük takımları burada izliyorsanız, oraya Alanyaspor'un ürününü almadan o tribüne geliyorsanız çok ayıp ediyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
