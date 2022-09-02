Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı sonlandırdı. Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile yarın saat 19.15'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Spor Kaynak: AA / Mert Cantürk Aytemiz Alanyaspor Cengiz Aydoğan Başakşehir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.