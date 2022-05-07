Alanyaspor, Avrupa aşkına! Akdeniz ekibi, Adana deplasmanında Emre Akbaba'yla güldü - Haberler

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Alanyaspor, Avrupa aşkına! Akdeniz ekibi, Adana deplasmanında Emre Akbaba'yla güldü

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi. Emre Akbaba'nın attığı gol galibiyeti getirirken, Avrupa kupaları için iddiasını sürdüren Akdeniz ekibi 58 puanla 5. sırada yer aldı.

Adana Demirspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

Alanyaspor, Avrupa aşkına! Akdeniz ekibi, Adana deplasmanında Emre Akbaba'yla güldü

ALANYASPOR TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Alanyaspor, 20. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Younes Belhanda, 32. dakikada skora eşitliği getiren golü attı. Akdeniz ekibi, 76. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla 5. sırada 58 puana yükselen Alanyaspor Başakşehir'in arkasında Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.

Alanyaspor, Avrupa aşkına! Akdeniz ekibi, Adana deplasmanında Emre Akbaba'yla güldü

Haberler.com - Spor

Adana Demirpor, alanyaspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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