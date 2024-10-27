Alanyaspor, Antalyaspor'a 2-1 Mağlup Oldu

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 10. haftada Alanyaspor evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile sahasında karşılaştı. Gain Park Stadyumu'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetti.

Mücadeleye hızlı başlayan Alanyaspor Hwang Ui-jo ile 25. dakikada 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Antalyaspor adına karşılaşmanın 62. dakikasında Moussa Djenepo attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 75. dakika Adolfo Gaich Alanyaspor ağlarını havalandırarak Antalyaspor'u 2-1 öne geçirdi. Antalyaspor 2 golle 3 puanı alarak Akdeniz derbisini kazanan taraf oldu.