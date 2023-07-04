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Alanyaspor, Angolalı forvet Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Alanyaspor, Angolalı forvet Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Angolalı forvet oyuncusu Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Augusto'nun kulübe faydalı olacağına inandığını belirtti. Augusto ise Türkiye'de oynamak için sabırsızlandığını ifade etti.

p>Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Angolalı forvet oyuncusu Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Loide Augusto da istediğimiz bir oyuncuydu. Her iki kanatta da oynayabilen Augusto'nun kulübümüze faydalı olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

LOIDE AUGUSTO:  SABIRSIZLANIYORUM

Loide Augusto da "Burada olmaktan mutluyum. Başkanım başta olmak üzere transfer olmamda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de daha önce futbol oynayan arkadaşlarımdan bilgi aldım. Onlarla konuştuktan sonra Türkiye'de oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım çabuk adapte olurum ve hem kendim için, hem de kulübüm için faydalı olurum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Ataoğlu - Spor

Hasan Çavuşoğlu Cengiz Aydoğan Türkiye Spor Haberler

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