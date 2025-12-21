Haberler

Alanyaspor 7 maç aradan sonra kazandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve 7 maç aranın ardından ligde galibiyet aldı.

  • Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
  • Alanyaspor'un golleri 13. dakikada Hwang Ui-jo ve 58. dakikada Güven Yalçın tarafından atıldı.
  • Alanyaspor bu galibiyetle 7 maç sonra kazanarak puanını 21'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

2 GOLLE KRİTİK 3 PUAN

Corendon Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Hwang Ui-jo ve 58. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

7 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, aldığı bu galibiyetle birlikte 7 maç sonra kazanarak puanını 21 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Fatih Karagümrük, 9 puanla son sırada kaldı. Süper Lig'in bir sonraki maç haftasında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek.

500

