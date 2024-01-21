Üye Girişi
Haberler

Alanya'da Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışı Tamamlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, 200'e yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, 200'e yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı'nda sporcular büyük erkek, büyük kadın, genç erkek, genç kadın kategorilerinde yarıştı. Yarışın ilk gününde startı Milli Egemenlik Stadı önündeki başlangıç çizgisinde federasyon yetkilileri verdi. Sporcular, Tomur Kavşağı - D-400 Karayolu üzeri - Mahmutlar - Demirtaş - Gazipaşa (yeni yol) güzergahından dönerek 73 kilometre bisiklet sürdü. İkinci günde ise kriteryum yarışları Öğretmen Evi önünden başlayarak, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü önü - Meteoroloji önü - Alaaddin Beach Otel önünden turlayarak sona erdi.

DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYALARI VERİLDİ

Kriteryum büyük erkeklerde birinciliği Mustafa Ayyorkun, ikinciliği Tahir Buğra Yiğit ve üçüncülüğü Samet Bulut elde etti.

Genç erkeklerde birinci Emre Kaplan olurken ikinci Hakan Ramazan Sayan, üçüncü ise Mehmet Emin Çiçek oldu.

Büyük kadınlarda ilk sırayı Azize Bekar alırken, Semanur Kiriş ikinci, Esra Nur Gökçek ise oldu.

Genç kadınlarda ise birinci Hatice Buse Ertekin, ikinci Keziban Öztürk ve üçüncü Esma Duman oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve federasyon yetkilileri verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Antalya Türkiye Alanya Antalya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title