Alanya'da plaj futbolu dünya şampiyonasında Amal Mogador finalde 11-8 şampiyon oldu

Alanya'da plaj futbolu dünya şampiyonasında Amal Mogador finalde 11-8 şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın erkekler finalinde Fas temsilcisi Amal Mogador, Paraguay ekibi Sportivo Luqueno'yu 11-8 yenerek şampiyon oldu. Ev sahibi Serenity Alanya Belediyespor, BSC Yurkas'a 7-6 yenilerek turnuvayı 6. bitirdi.
Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fas temsilcisi Amal Mogador, finalde Paraguay ekibi Sportivo Luqueno'yu 11-8 yenerek şampiyon oldu.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımı mücadele etti.
Organizasyonun son gününde oynanan erkekler finalinde Fas temsilcisi Amal Mogador, Paraguay'ın Sportivo Luqueno takımını 11-8 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Ev sahibi Serenity Alanya Belediyespor ise 5'incilik maçında Belarus temsilcisi BSC Yurkas'a 7-6 yenilerek turnuvayı 6. bitirdi.
Kadınlar finalinde İspanya temsilcisi Rayo Barcelona, Brezilya'nın Sao Pedro takımını uzatmalarda 4-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.