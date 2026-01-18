Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.

ALANYASPOR MÜTHİŞ BİR GOLLE ÖNE GEÇTİ

3. dakikada Corendon Alanyaspor, muhteşem bir golle öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

TALISCA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi.

ALANYASPOR YENİDEN ÖNDE

27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

45+1. dakikada Akdeniz ekibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında topa Duarte gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe, 52. dakikada yeniden beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertlilerde Mert ve Talisca şık paslarla ceza sahasına girdi. Mert'in pasında Talisca bekletmeden voleyi vurdu. Kaleciden seken topu Musaba boş kaleye tamamladı.

TALISCA TAKIMINI İLK KEZ ÖNE GEÇİRDİ

78. dakikada Fenerbahçe ilk kez öne geçti. Ön alan baskısında topu kazanan Asensio savunma arkasına sarkan Talisca'ya pasını verdi. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Talisca uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 3-2 öne geçti.

ZİRVEDEKİ PUAN FARKI 1'E İNDİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 42 yaparak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Alanyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.