Haberler

Alanya'da Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası ve Para Şampiyonası, 20 ülkeden 650 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, organizasyon sayesinde altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası ve Biathle-Triathle Avrupa Para Şampiyonası başladı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun iş birliğinde Yat Limanı'nda bulunan halk plajında gerçekleşen organizasyonda, 20 ülkeden 650 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 9 Kasım'a kadar sürecek yarışlara bugün başladıklarını söyledi.

Aydın, para pentatlonda 25 sporcunun yer aldığını kaydetti.

Şampiyonaya Türkiye'den 217 sporcunun katıldığını belirten Aydın, "Bu organizasyonları ülkemizde yaparak altyapımızı geliştirmek istiyoruz. Şu anda altyapıda çok başarılı sporcularımız yetişiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da bu konuda çok büyük yardımları var. Altyapıyı güçlendirip 2028, 2032, 2036 Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' afişleri şehri ayağa kaldırdı

"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Gözlerini açıp kapattı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.