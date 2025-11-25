Alanya Belediyespor, Gebze'yi 3-0 Geçti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 6. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, deplasmanda Gebze Belediyespor'u setlerde 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Gebze
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Kaan Atmaca, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Tervaportti, Taner Kabakçı, Gürkan Uz)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Çağatay Kır, İrfan Çetinkaya)
Setler : 20-25, 21-25, 21-25
Süre: 94 Dakika (28, 32, 34)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, Gebze Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Spor