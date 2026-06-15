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Alanya'da dev şölen finallerle sona erdi

Alanya'da dev şölen finallerle sona erdi
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Alanya'da düzenlenen Volleyball World Beach Pro Tour Alanya Challenge etabı sona erdi. Erkeklerde Almanya, kadınlarda İspanya şampiyon oldu. Kızılkule'nin 800. yılına özel kupalar takdim edildi.

Alanya'da 4 gündür devam eden Volleyball World Beach Pro Tour Alanya Challenge etabı final maçlarıyla sona erdi. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde dünya devlerinin sahaya çıktığı final gününde şampiyonlar, kupalarını törenle kaldırdı.

Turnuvanın kapanışında şampiyonluk kürsüsüne çıkan takımları bu yıl çok özel ve anlamlı bir sürpriz karşıladı. Alanya'nın simgelerinden Kızılkule'nin 800. yılına özel olarak tasarlanan şampiyonluk kupaları bu tarihi zaferi kazanan sporcular için anlamlı bir hatıra oldu.

Şampiyonlar kürsüde

Erkekler finalinde Almanya'dan Paul Henning-Lukas Pfretzschner çifti ile İngiltere'den Javier Bello-Joaquin Bello ikilisi karşılaştı. Henning-Pfretzschner çifti, ilk setini 22-20, ikinci setini de 24-22 aldıkları müsabakayı 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar finalinde de İspanya'dan Sofia Izuzquiza Corulla- Tania Moreno Matveeva çifti, ABD'den Savannah Cory-Devon Newberry ikisini 21-14 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Turnuva, final maçlarının ardından düzenlenen ve Alanya protokolü ile uluslararası delegelerin katıldığı görkemli ödül töreni ve kapanış seremonisiyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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