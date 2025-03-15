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Alanya 1221 ve Aliağaspor Beraberlikte Kaldı

Alanya 1221 ve Aliağaspor Beraberlikte Kaldı
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TFF 3. Lig 3. Grup 24. hafta maçında Alanya 1221 Futbol SK, sahasında konuk ettiği Aliağaspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Her iki takımda 1'er gol atarak puanları paylaşırken, Alanya'nın futbolcusu Murat Can Yıldız kırmızı kart gördü.

TFF 3. Lig 3. Grup 24. hafta maçında Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Aliağaspor Futbol Spor Kulübüne 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Turhan Beyke, Miraç Berk Kölemen, Seyfullah Köroğlu

Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü: Melih Akyüz, Harun Kaya, Burak Karapınar, Alihan Kurtoğlu (Yusuf Saydam dk. 71), Ozan Karabacak, Ali Timurcioğlu, Uğurcan İkikardeş, Burak Aydın, Hasan Yurtseven (Ali Yiğit Özten dk. 84), Oguzhan Özlesen, Alper Demir

Teknik Sorumlu: Hakan Hayati Karaca

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı,Hakan Demir,Muhammed Raşit Şahingöz,Mert Altınöz (Berke Bıyık dk. 46), Oğuzhan Yıldırım, Ahmet Uzun (Mustafa Sayma dk 81), Hasan Çelik (Eray Akar dk. 81),Mehmet Uysal (Kerem Paykoç dk 81), Mehmet Fuat Gölbaşı, Necati Özdemir (Yusuf Erdem Gümüş dk. 81)

Teknik Sorumlu: Polat Çetin

Goller: Hasan Çelik (dk. 45) (Aliağaspor FK), Ali Yiğit Özten (dk. 90) (Alanya 1221 Futbol SK)

Kırmızı kart: Murat Can Yıldız (dk. 46) (Alanya 1221 Futbol SK)

Sarı kartlar: Berke Bıyık, (Aliağaspor FK), Alhan Kurtoğlu (Alanya 1221 Futbol SK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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