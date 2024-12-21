Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Malatyaspor'u 3-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü, eski alışkanlıklardan çıkmaya çalıştıklarını, bunların da bir anda olmadığını söyledi.

Osman Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın son haftalarda yaşadığı kötü süreçten sonra böyle bir galibiyete ihtiyacı olduğunu belirterek, "Tekrar moral, motivasyon olarak yukarıya çıkmaya, kendi öz güvenimizi yakalamaya ihtiyacımız vardı. Biraz stresimiz var, gerginliğimiz var. Son haftalarda yaşanan kötü sonuçların verdiği bir panik havası var takım içerisinde." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak beklentinin karşılığını herkese vermeye çalıştıklarını anlatan Özköylü, "Birtakım sıkıntılardan dolayı maalesef son haftalarda oynadığımız oyunun karşılığını alamadık, sonuç olarak istediğimiz puanları toplayamadık. Bu da tabii hepimizi, bizi seven insanları, başımızdaki insanları üzüyor. Bunu geriye tekrar geri döndürmemiz için çok daha fazla mücadele etmemiz, gayret göstermemiz lazım ki çocuklar bunu yapıyor." diye konuştu.

Takımın her geçen gün geliştiğini aktaran Özköylü, şunları kaydetti:

"Oyun olarak değiştiğimizi söyledik, değişmeye çalışıyoruz. Eski alışkanlıklardan çıkmaya çalışıyoruz, bunlar bir anda olmuyor. Yaşayacağımız ara bizim için çok çok iyi olacak, ondan sonraki süreçte Antalya kampımız olacak. Orada eksiklerimizi gidermek için çok fazla zamanımız olmasa da en azından bir süremiz var, burayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Aradan sonra oynayacağımız Kocaelispor maçına çok daha hazır, çok daha güçlü, fiziksel, mental ve oyun olarak daha güçlenmiş bir takım olarak çıkmak istiyoruz."

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, genç oyuncularla hep saha içerisinde kalmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Uçkun, şöyle konuştu:

"Iğdır takımının hakeme ihtiyacı yok. Bizim maça gelen hakemler lütfen dikkat etsinler, 19 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Bu çocukları sahanın içerisinde ezmesinler, gördüklerini çalsınlar. İlk yarıya baktığımızda bize faul olmayan pozisyonların aynılarını rakibe faul veriyorlar. 17 haftanın içerisinde sahada kalmak için çaba sarf ettik, yine sarf edeceğiz ama en son bardağı taşıran damla oluyor. Bundan önceki müsabakalarda da oldu. Yeni Malatyaspor'un oynadığı maçlar zorluk derecesi yüksek maçlar değil, bu maçları hakem olmadan da iki takımın oyuncuları kendi aralarında da bitirebilir. Mücadelelerinden dolayı genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Iğdır FK'ye de başarılar diliyorum."