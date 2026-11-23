Alagöz Holding Iğdır FK, Pendikspor deplasmanı hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına tesislerinde Kenan Koçak yönetiminde başladı. Karşılaşma 29 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılacak.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Orfa Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-beyazlı ekip, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması, 29 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Pendik Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA