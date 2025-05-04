Alagöz Holding Iğdır FK, Kocaelispor'u 4-0 Yenerek Play-off Hedefini Zorluyor

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 4-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Çağdaş Çavuş, "Karagümrük'ü yenip sonrasında play-off'a kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü oyuncu grubum buna çok inanıyor." dedi.

Çağdaş Çavuş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kocaelispor karşısında iyi oynadıklarını söyledi.

Rakipleri karşısında oyun planlarını sahaya yansıtarak güzel bir galibiyet aldıklarını anlatan Çavuş, "Aslında burada önemli olan finale kaldığımız bir son hafta var. Burada da gidip Karagümrük'ü yenip sonrasında play-off'a kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü oyuncu grubum buna çok inanıyor. Orada alacağımız galibiyetle play-off içerisinde kalacağız inşallah." diye konuştu.

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de Iğdır FK'nin hedefi olduğunu ve yüzden maçın zor geçtiğini söyledi.

Ligde hedeflerine 3 hafta öncesinde ulaştıklarını anlatan Taşdemir, "2 cezalımız, 2 sakatımız ve 2 de hastanede yatan arkadaşımız vardı. Dolayısıyla şöyle bir maça 6 eksikle geldik. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık, yetmedi, kazanamadık. Özellikle son 3 haftadaki oyun, 17 haftada 12 gol yemiş ve şampiyon olduktan sonra 3 maçta 11 gol yiyen bir takım. Şampiyon olduktan sonraki dilimde oyuncuları konsantre edemedik, buraya yeterince odaklayamadık, bundan dolayı üzüntülüyüz. Camiamıza, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu son 2 haftada 8 gol yedik, bize hiç yakışmadı. Iğdır'ı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.