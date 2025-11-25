Alagöz Holding Iğdır FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı. Takım antrenmanlarına teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde devam ediyor.
Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli organizasyonlar çalıştı.
Ligin 15. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü Keçiörengücü ile karşılaşacak Alagöz Holding Iğdır FK, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor