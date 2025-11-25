Haberler

Alagöz Holding Iğdır FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı. Takım antrenmanlarına teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli organizasyonlar çalıştı.

Ligin 15. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü Keçiörengücü ile karşılaşacak Alagöz Holding Iğdır FK, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme

Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya 282 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu acımadı: Ünlü içecek devine milyonluk ceza
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu

Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Hırsını masadan çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.