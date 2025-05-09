Alagöz Holding Iğdır FK, Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde antrenman yapan takım, idmanda taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde antrenmana çıktı.
Futbolcular, idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması yaptı.
Maç, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor