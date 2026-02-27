Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Fofana ve Koita'nın golleriyle Iğdır FK üstünlük sağlarken, İstanbulspor'un tek golü Yusuf Ali Özer'den geldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Kadir Akıllı

İstanbulspor : Alp Tutar, Özcan Şahan, Duran Şahin, Mendy, Fatih Tultak, Turan Tuncer (Dk. 78 Cham), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 71 Aroujo), İsa Dayaklı (Dk. 78 Vefa Temel), Yusuf Ali Özer, Sambissa (Dk. 46 Mamadou), Krstovski (Dk. 46 Mustafa Sol)

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Tunahan Ergül), Atakan Çankaya, Tsunami, Ali Yaşar, Robin Yalçın, Doh, Ahmet Engin (Dk. 78 Bacuna), Loshaj (Dk. 90+1 Ali Kaan Güneren), Fofana (Dk. 59 Mendes), Koita (Dk. 78 Bruno)

Goller: Dk. 45+2 Fofana, Dk. 48 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 52 Yusuf Ali Özer ( İstanbulspor )

Sarı kartlar: Dk. 33 Doh, Dk. 54 Robin Yalçın, Dk. 67 Ahmet Engin, Dk. 88 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 67 Alp tutar ( İstanbulspor )

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
