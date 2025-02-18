Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyon, ağırlıklı koşu ve fitness çalışması yaptı.

Iğdır FK, 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.