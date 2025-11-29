Haberler

Alagöz Holding Iğdır FK'dan Önemli Zafer, Teknik Direktör Üzülmez'den Açıklamalar

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, oyuncularının mücadeleci ruhunu vurgularken, fiziksel gelişimlerinin önemli olduğunu belirtti. Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise hakem yönetiminden memnun kalmadığını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ni 2-1 yenen Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, oyuncularının sahada pozitif durmaya çalıştıklarını söyledi.

Üzülmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçın kolay geçmediğini belirterek "Duran top problemimiz var. Sezon başından itibaren var, bugün de duran topla yediğimiz golle ilk devre 1-1 sonuçla içeriye girdik." dedi.

Ligde mücadele etmek için fiziksel olarak iyi olmak gerektiğini vurgulayan Üzülmez, "Oyuncularımı kutluyorum, mücadele ettiler. Bu ligde mücadele edeceksiniz, fiziksel olarak iyi olmanız gerekiyor. Biraz fiziksel olarak yukarı çıkmamız da gerekiyor. Daha çok maçlar var. Dengelerin çok değişebileceği bir lig. Biz güçlü olacağız, beraber olacağız. Bu güzel camiayı hedeflere taşımaya devam edeceğiz." diye konuşu.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "meydan okumaya" devam edeceklerini dile getirdi.

Hakemleri eleştiren Koşukavak, karşılaşmada "dominant oyun" sergilediklerini aktararak "Oyuncularıma teşekkür ediyorum, hakemlere teşekkür edemiyorum çünkü idare ediyorlar, yönetmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
