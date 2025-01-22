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Alagöz Holding Iğdır FK, Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Adanaspor Maçına Hazırlanıyor
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Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Takım, Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alagöz Holding Iğdır FK, Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde idman yaptı.

Isınma, 5-2 ve dar alanda çift kale maç yapan Iğdır temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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