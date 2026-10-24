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Alagöz Holding Iğdır FK, 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. 64. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Iğdır FK, duran toplardan bulduğu iki golle galip geldi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Burak Sami Şad, Çağrıcan Pazarcıklı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ahmet Biler, Liço (Dk. 70 Badji), Bruno (Dk. 81 Muhammed Gümüşkaya), Kehinde, Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Dk. 46 Seck, Dk. 70 Yalın Dilek), Kerem Dönertaş (Dk. 77 Enes Çinemre), Enes Aydın, Hakan Bilgiç, Mulumba

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Alim Öztürk, Camara (Dk. 59 Bacuna), Arda Çolak (Dk 90+3 Serkan Asan), Serdar Gürler (Dk. 59 Arda Öztürk), Doğan Erdoğan, Alperen Selvi (Dk. 59 Afena-Gyan), Crociata, Soner Gönül, Hüseyin Karabey (DK. 76 Devran Şenyurt), Gökcan Kaya

Goller: Dk. 49 Bruno (Bandırmaspor), Dk. 66 Croiata, Dk. 84 Afena-Gyan (Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 64 Bacuna (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 33 Serdar Gürler, Dk. 35 Crociata (Iğdır FK), Dk. Emirhan Ayhan, Dk. 57 Liço, Dk. 72 Mulumba, Dk. 86 Ahmet Biler (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Karşılaşmanın 64. dakikasından itibaren 10 kişi oynayan Iğdır FK, duran toplardan bulduğu iki golle rakibini mağlup etti.

Kaynak: AA
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