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Aladağlar Sky Trail 2024 Yarışı Niğde'de Gerçekleştirilecek

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Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı, Niğde'de düzenlenecek. Etkinlik, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleştirilecek. Yarışta sporcular, zorlu arazi koşullarında 29 veya 53 kilometrelik parkurlarda yarışacaklar.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı 10 Ağustos'ta Niğde'de gerçekleştirilecek.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısı, Valililik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, etkinliğin tanıtım programında yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta yüksek dağ koşusu yapacaklarını söyledi.

Bu yıl sekizincisini düzenleyecekleri etkinlikle Niğde'nin markası Aladağları tanıtmak istediklerini belirten Çelik, Aladağlar'ın Türkiye'nin en zor parkurlarında olduğuna işaret etti.

Çelik, Aladağlar'da her seviyedeki sporcuya hitap eden zirvelerin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Etkinliğimizin kazasız belasız olmasını diliyorum. Ben de 33 kilometrelik parkura kayıt yaptım. Nasip olursa 33 kilometreyi ben de sporcu arkadaşlarımla koşacağım. Bu etkinlik biraz daha profesyonel, bu işi bilen sporcuların katılacağı bir etkinlik. Sporcu kabul yaparken arkadaşlarımız çok sıkı bir şekilde bakıyor. Daha önce kişinin bu anlamda deneyimi var mı, böyle bir spor yaptı mı, bunlara bakarak kabul yapıyorlar. Ayrıca vatandaşlarımızın da katılacağı bir halk koşusu yapacağız. Halk koşusuna tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Halk koşumuz Demirkazık'taki kamp merkezinden başlayıp, Sokullupınar kamp alanında bitecek."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentin marka şehir olma yolunda ilerlediğini aktardı.

Aladağlar'ın, Niğde için bir hazine olduğunu ifade eden Özdemir, "Bugüne kadar dağcılar bunu biliyordu ama çok fazla duyuramamıştık, tanıtım konusunda eksiklerimiz vardı. Bu tür organizasyonlar aynı zamanda şehrimizin tanıtımında çok etkili. Aladağlar Sky Trail'in de Niğde'mize çok olumlu katkıları olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından organizasyon hakkında bilgi verildi.

Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden 10 Ağustos Cumartesi saat 04.00'te başlayacak uluslararası yarışta sporcular, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşacak.

Türkiye'nin en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Aladağlar Sky Trail'de katılım, zorlu arazi koşulları ve güvenlik nedenleriyle 300 koşucuyla sınırlandırıldı.

Şu ana kadar aralarında yabancıların da olduğu yaklaşık 180 sporcunun kayıt yaptırdığı etkinlik, yakın zamanda hayatını kaybeden DAZSPOR'un kurucusu Victoria Vera Blyth, Gülay Ünal Cihan, Onur Çam ve İsmet İnan anısına düzenlenecek.

Kaynak: AA / Spor

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