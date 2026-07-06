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Aladağlar zirvelerini gökyüzünden geçiyorlar

Aladağlar zirvelerini gökyüzünden geçiyorlar
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı, yamaç paraşütü sporcularının da ilgisini çekiyor. Güçlü hava akımları ve eşsiz manzarasıyla macera tutkunlarına unutulmaz deneyim sunan bölgede, profesyonel sporcular Büyük Demirkazık ve Küçük Demirkazık zirveleri üzerinde uçuş gerçekleştiriyor.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı, doğa ve macera tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

3 bin metrenin üzerindeki çok sayıda zirveye ev sahipliği yapan, her yıl yüzlerce profesyonel dağcı ve doğaseveri ağırlayan Aladağlar; bu kez zirveye tırmanan dağcılarla değil, gökyüzünde süzülen yamaç paraşütü sporcularıyla dikkat çekti. Son yıllarda yamaç paraşütü sporcularının da ilgisini çeken Aladağlar; güçlü hava akımları, yüksek rakımı ve eşsiz manzarasıyla gökyüzünden keşfedilmek isteyen macera tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunuyor. Türkiye'nin en önemli dağ turizmi merkezlerinden biri olan Aladağlar, yalnızca dağcılık ve kaya tırmanışıyla değil, sunduğu eşsiz hava şartları sayesinde yamaç paraşütü için de ideal rotalar arasında gösteriliyor. Bölgede yıl boyunca dağcılık, kaya tırmanışı, trekking, dağ bisikleti, kampçılık, kar kayağı ve doğa yürüyüşü gibi birçok doğa sporu yapılabiliyor. 29 yaşındaki Kayserili profesyonel doğa sporcusu ve doğa rehberi Kadir Erdem, Aladağlar'da gerçekleştirdikleri uçuşların adrenalin dolu olduğunu söyledi. Sokullupınar bölgesinden kalkış yaptıklarını belirten Erdem, uçuş sırasında Büyük Demirkazık ve Küçük Demirkazık zirvelerinin üzerinden geçtiklerini ifade etti.

Erdem, "Sokullupınar yamacından kalkış yapıyoruz. Büyük Demirkazık ve Küçük Demirkazık zirvelerinin üzerinden paraşütle uçuyoruz. Ardından zirveden tekrar paraşütle inişimizi gerçekleştiriyoruz. Isınan hava akımlarını kullanarak yükseliyoruz. Aladağlar'ın sunduğu doğal hava akımları sayesinde oldukça keyifli ve güvenli uçuşlar yapabiliyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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