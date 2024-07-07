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Aladağlar'da Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu Sona Erdi

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Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu'nda 250 sporcu yarıştı. 4 farklı parkurda gerçekleşen maratonun sonunda ödül töreni düzenlendi.

Aladağlar'da gerçekleştirilen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu sona erdi.

Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla ilk kez düzenlenen ve 6 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katıldığı Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu'nda 13, 25, 45 ve 125 kilometrelik 4 farklı parkur, 3 günde koşuldu.

Organizasyonun sonunda Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, etkinliğe katkı verenlere teşekkür etti.

Aladağlar'ın Türkiye ve dünya için önemli bir dağ olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Aladağlar Türkiye'nin Alpleri, 3 bin 700'ün üzerinde 7 tane zirvesi, 3 bin 500'ün üzerinde de 42 zirvesi olan bir dağ. Bundan sonraki süreçlerde de Aladağlar'la ilgili birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Gelecek hafta bir etkinliğimiz daha var, 15 Temmuz vesilesiyle inşallah 253 şehidimizin anısına 3 zirve yapmayı düşünüyoruz. Onun akabinde de şehir merkezimizde yarı maraton var, tüm sporcu arkadaşlarımızı bu etkinliklere davet ediyorum. Bu etkinliği hiçbir kaza ve sıkıntı yaşamadan tamamlamış olduk."

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törene, Çamardı Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar ve Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna da katıldı.

Kaynak: AA / Spor

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