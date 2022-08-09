'Alaçatıspor her maça puan almak için çıkacak'

Alaçatıspor ile yeniden anlaşma sağlayan ve sözleşme imzalayan teknik direktör Necip Emre Yılmaz, en iyi takımı kurup sezona hazır olacaklarını belirterek "Kulübe, oyun felsefemize ve camiamıza değer katacak oyuncularla anlaşmanın yollarını arayacağız. Günün sonunda Alaçatıspor sahada her maça puan ve puanlar almak için çıkacaktır" dedi.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve kulüp yönetim kurulu, yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Kulüp başkanı Gençalp ve kulüp yöneticileri, ilk olarak geçen sezon takımı çalıştıran teknik direktör Necip Emre Yılmaz ile yeniden anlaşma sağlayarak sözleşme imzaladı.

"Şimdi daha fazla enerji harcamamız gerekiyor"

Yeni sezon için sözleşme imzalamasının ardından bir açıklama yapan Yılmaz, "Yeni sezon hepimiz için hayırlı olsun. 95 yıllık tarihi bir kulübün bünyesinde teknik direktör olmak gerçekten mutluluk verici. Alaçatıspor zaten benim için çok özel ve çok farklı bir kulüp. 13 yıllık antrenörlük kariyerimde birçok ilkimi yaşadığım, kulübe ve bölgeye yüksek derecede aidiyet duyduğum bir camia. Böylesine bir camiada tekrar görev aldığım için çok mutluyum ve bu mutluluğu bana yaşatan başkanımız Ozan Gençalp'e çok teşekkür ederim. Bu saatten sonra vakit çalışma vakti. Buraya güçlü bir organizasyon inşa etmek için geldim. Nasıl geçen sene tüm enerjimizi takımın başarısı için harcamışsak, şimdi daha fazla enerji harcamamız gerekiyor. Siz de takdir edersiniz ki bu sezon daha zorlu olacak. Takım kurma noktasında takip ettiğimiz oyuncuların bir kısmı başka takımlarla anlaşmış durumda. Ancak biz yine de en iyi takımı oluşturup sezona hazır olacağımıza inancım tam. Önce her anlamda kurumsal bir kulüp olma ve devamında sportif anlamda başarılı olmak zorundayız. Bu süreçte taraftarımızdan sonsuz destek ve sabır bekliyoruz" diye konuştu.

"Burası Alaçatı"

15 Ağustos Pazartesi günü tesislerde yeni sezon çalışmalarına başlayacaklarını açıklayan Yılmaz, "İç ve dış transferde anlaştığımız oyuncularımız var. Yine anlaşacağımız oyuncularımız olacak. Dış transferde acele etme ve yanlış karar verme lüksümüz yok. Kulübe, oyun felsefemize ve camiamıza değer katacak oyuncularla anlaşmanın yollarını arayacağız. Günün sonunda Alaçatıspor sahada her maça puan ve puanlar almak için çıkacaktır. En büyük hedefimiz kulübümüzün 95., cumhuriyetimizin ise 100. yılında Alaçatıspor'u oyun felsefesiyle, kulüp organizasyonuyla ve yakaladığı başarılarla herkesin örnek gösterdiği bir kulüp haline getirmek olacak. Çünkü burası Alaçatı" diyerek açıklamasını tamamladı. - İZMİR